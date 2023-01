Ceccarini: “Zurkowski va verso una cessione a titolo definitivo. A centrocampo più Ilic di Tameze, ma per ora…”

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina a Radio Toscana: “Maleh va al Lecce con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, per un incasso potenziale di 6 milioni. Considerando i 700mila euro a cui l’aveva comprato, la Fiorentina fa un ottima plusvalenza per un giocatore che non rientrava più nei piani di Italiano. Zurkowski? Su di lui ci sono Salernitana, Spezia ed Empoli. In ogni caso penso che si andrà verso una cessione a titolo definitivo, non penso che ci saranno scambi. La situazione Parisi, ad esempio, è staccata: Corsi lo può vendere a chi fa un’offerta congrua, ma tenendolo altri sei mesi e poi lasciandolo partire a giugno”.

E poi ha aggiunto: “Per quanto riguarda le entrate, sull’esterno la situazione è ancora in divenire. La novità è che a centrocampo, se la Fiorentina deciderà di fare qualcosa con il Verona, andrà più su Ilic che su Tameze. Ad oggi comunque non c’è una trattativa. Portieri? La promozione di Cerofolini e Martinelli è un ipotesi, ma non è così scontato che Gollini parta. Il portiere è un ruolo delicato e bisogna essere convinti delle scelte che si fanno”.