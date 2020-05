Ceccherini: “Torneremo a divertirci e a scherzare ma con la salute non si scherza” FOTO

Il pensiero da parte di Federico Ceccherini sulla ripresa delle attività, molto graduale per il momento: il difensore della Fiorentina si è presentato stamani al centro sportivo per le visite mediche, dopo aver effettuato i primi controlli anti-Covid nei giorni scorsi: “orneremo a divertirci e a divertire ma con la salute non si scherza, perché la salute viene prima di tutto!! Rispettate le regole, le distanze, l’uso delle mascherine e dei guanti solo così ci rialzeremo e torneremo più forti ed uniti che mai!!”.