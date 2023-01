Cecchi: “C’era una volta la Fiorentina. Il Torino ha passeggiato sulle rovine viola”

Il commento di Stefano Cecchi sulla partita di ieri sera della Fiorentina contro il Torino si legge sulle colonne de La Nazione. Questo il suo pensiero: “Smarrita, nervosa, irriconoscibile. C’era una squadra, la Fiorentina di Italiano, che anche quando perdeva (come con l’Inter o col Milan) sapeva lo stesso farsi applaudire per la partita alta che comunque offriva. Con la ripresa del campionato quella squadra si è dissolta e sulle sue rovine ieri il Torino ha passeggiato. Un assalto rabbioso finale e niente più. Capita nel calcio di smarrirsi.

Così, dopo un anno e mezzo, è forse il momento di Italiano per dimostrare di essere altro. Oltre che un visionario anche un uomo che sa correggere la rotta nel tempo della bufera, ridare un ordine al caos. Un punto di svolta delicatissimo per lui, per la Fiorentina e per chi continua a pensare che questa stagione ancora non sia buttata”