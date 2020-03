Cecchi Gori resta per il momento al policlinico. Rita Rusic: “Se lo dovessero portare in carcere rischierebbe di morire”

Sulle pagine di Tuttosport viene fatta un po’ di chiarezza sulla situazione dell’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, il quale si trova trova piantonato dalla polizia penitenziaria al policlinico Gemelli di Roma. Sono state infatti smentite le voci secondo cui l’ex presidente viola era stato portato nel carcere romano di Rebibbia., nonostante sia stato condannato in via definitiva per il crac da 24 milioni della casa di produzione cinematografica Safin. Ammonterebbero a 8 anni, 5 mesi e 26 giorni l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte d’Appello di Roma. A fare appello ai suoi gravi problemi di salute è la sua ex moglie Rita Rusic: “Se dovessero portare in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, rischierebbe di morire”.