Cecchi: “Iachini ha il ‘pregio’ di snaturare i giocatori. Ecco con che modulo gioca la Fiorentina”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Fiorentina? Iachini ha il pregio, tra virgolette, di saper snaturare i calciatori presenti in rosa. Amrabat è il primo, ma anche Callejon che a Napoli giocava nel tridente offensivo. Le caratteristiche dello spagnolo sono diverse da quelle di Chiesa e deve esser sfruttato nel modo migliore. Il modulo con cui giochiamo non è il 3-5-2, ma il 5-3-2: i dati, in tal senso, sono eloquenti. Gli esterni stanno molto bassi e sono più difensori che centrocampisti. Contro l’Udinese Iachini ha il dovere di tornare a casa con la vittoria e una prestazione convincente”.

