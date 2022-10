Cecchi: “Il voto al mercato si darà quando capiremo il valore di Jovic. Nico sta ancora male, ma la giovane età…”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi, intervenendo sull’attuale situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Ieri la Fiorentina non ha giocato male, ma è mancata la qualità in attacco. Il gol non arriva solo dal gioco. Se si parla di una squadra con Vlahovic e Torreira e una con Mandragora e Kouame, bisogna capire che le differenze sono tante. Date a Italiano un regista vero.

E ancora: “Credo che il vero voto al mercato si possa dare quando si capirà qual è il vero valore di Jovic. Nico Gonzalez? La giovane età l’ha spinto in nazionale, ma il problema al tallone non è superato”