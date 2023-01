Cecchi: “Ingeneroso prendersela con Italiano: ha fatto errori, ma ha armi più fragili rispetto all’anno scorso. Il campionato è andato, ma non la stagione”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina di Italiano aveva levigato alcuni difetti: il segreto dello scorso anno è la forza del gruppo ed è ciò che adesso sta mancando. La più grande preoccupazione è proprio questa. Adesso la squadra è prigioniera delle sue paure. Per il mister è il momento di dimostrare che sa anche correggere una rotta. E, secondo me, è l’uomo più giusto per non mandare alle ortiche una stagione”.

E aggiunge: “Non dimentichiamoci le cose buone fatte da questa squadra. Il preliminare contro il Twente è tutt’altro che banale, ad esempio. Purtroppo, influisce il fatto che il calciomercato estivo è pieno di scommesse affascinanti, per ora tutte perse. Io credo ancora in Dodo, però ad oggi anche lui manca di qualità. Per questo dico che prendersela con Italiano è un po’ ingeneroso nei suoi confronti: anche lui ha fatto errori, ma ha armi più fragili rispetto all’anno scorso“.

Sugli obiettivi stagionali: “Il campionato è andato, ma non sabato scorso, già da prima. Però attenzione, la stagione è tutt’altro che è finita: la Coppa Italia è la Conference League sarebbero ampiamente a portata di mano. Lazio? La grande differenza sta nelle individualità: i biancocelesti hanno gioco perché hanno giocatori. Vorrei vederli, elementi come Luis Alberto e Milinkovic-Savic, sotto la mano di Italiano…”.