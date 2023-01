Cecchi: “Italiano si merita un applauso per la vittoria, ma col coraggio dell’illogico si vince solo gare anomale”

Il commento di Stefano Cecchi su La Nazione analizza i cambi fatti ieri da Vincenzo Italiano per la sfida contro il Sassuolo. Questo il suo commento sull’allenatore viola e la vittoria della Fiorentina: “Una delle accuse fatte a Italiano è quella di non avere fantasia, di fare sempre cambi ruolo su ruolo. Forse anche per ribaltare ciò, ieri per l’assalto finale costui ha fatto l’esatto contrario.

La vittoria è arrivata e dunque l’applauso lo merita. Ma se si vuole che il battimani continui, la Fiorentina ha la necessità di ritrovare al più presto quell’identità alta di calcio che lo scorso anno ammaliò. Perché col coraggio dell’illogico si può vincere una gara anomala, non segnare in positivo il corso di una stagione”