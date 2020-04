Cecchi: “Senza Curve e cori il calcio diventa un surrogato. Ho voluto più bene a Riganò che a Batistuta”

Il giornalista Stefano Cecchi a Radio Sportiva ha parlato così della situazione attuale del calcio: “Play off? Sarebbe una soluzione di emergenza, discutibile, che qualche dubbio a me lo pone. Sarebbe un modo per chiudere forzatamente la stagione e rastrellare i soldi delle TV. Senza le curve e i cori non è lo stesso. Per me è un piacere e se non ci sono le condizioni giuste, altrimenti è un surrogato. Riganò o Batistuta? Tecnicamente diversi ma attraversavano le stesse zolle del campo. Voglio più bene a Riganò”.