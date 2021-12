Cecchi: “Vlahovic è un leader vero, continuo a pensare che non sia impossibile fargli cambiare idea. Ma Scamacca potrebbe essere il sostituto ideale”

La firma de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato di alcuni temi del momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Questo il suo pensiero: “La partita contro il Sassuolo è stata incredibile, in senso positivo. Sono rimasto piacevolmente sorpresa dal gesto di Vlahovic: dopo quella rovesciata uscita di poco ad inizio gara, si è alzato in piedi e ha invocato il pubblico. Il serbo è un leader vero sul campo, è stupefacente come riesca a migliorare partita dopo partita”.

Continua così Cecchi: “Scamacca? Mi pare un gran bel giocatore: non è al livello di Vlahovic, ma ha dei colpi interessanti. Credo che possa essere il giusto sostituto per quando il serbo lascerà la Fiorentina. Anche se continuo a pensare che non sia impossibile fargli cambiare idea. Se Firenze facesse un qualcosa che gli dia il massimo affetto, per me potrebbe ripensarci. So che la nostra città può regalare tantissimo calore”.