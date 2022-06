Cecchi: “Voglio un Italiano sorridente sulla panchina della Fiorentina. Per lui è sacrosanto chiedere quali sono i progetti della società”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista fiorentino Stefano Cecchi, parlando di Fiorentina, del prossimo mercato e di tanti altri temi. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Quando Commisso arrivò a Firenze riportò quell’entusiasmo che mancava alla piazza. Adesso però c’è da togliere quella polvere dall’ingranaggio che si è accumulata perché nell’ambiente si respira incertezza. Voglio ancora Italiano sulla panchina viola, ma lo voglio sorridente. Per lui è sacrosanto chiedere e sapere quali siano i progetti della società. Alla sua stagione do 8.5, secondo me ha sbagliato solo su Dragowski”

E sul mercato: “Serve allungare la rosa per competere anche in Europa, con giocatori che portino qualità. Luis Alberto per esempio potrebbe essere l’ideale per farlo. Anche Maxime Lopez lo prenderei subito. In attacco non vedrei bene Joao Pedro, mentre in porta Meret sarebbe una sicurezza”.