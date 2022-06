Celik si allontana da Firenze, Mourinho è pronto ad accogliere il suo nuovo terzino

L’obiettivo di mercato viola per la fascia destra, Zeki Celik, è vicino a sfumare definitivamente. Dopo aver chiuso il colpo Nemanja Matic, infatti, Thiago Pinto sta per portare un altro rinforzo alla corte di Josè Mourinho. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, e oggi anche da TuttoMercatoWeb, la concorrenza della Fiorentina sembra battuta.

L’intesa tra la Roma e Celik è per un contratto di 5 anni da 2 milioni a stagione; adesso va trovato l’accordo col Lille proprietario del cartellino. La dirigenza giallorossa però è fiduciosa: Celik sarà a breve un nuovo giocatore della Roma. Alla Fiorentina non resta che virare su Bellanova o Dodo, nomi caldi delle ultime ore, senza dimenticare il recente nuovo tentativo col Real Madrid per riportare a Firenze Alvaro Odriozola.