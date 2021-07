Cerofolini: “Tornerò più forte di prima, ci vuole ben altro per fermarmi”

Il portiere della Fiorentina Michele Cerofolini, infortunatosi al ginocchio nei giorni scorsi e costretto di conseguenza ad abbandonare il ritiro viola di Moena, ha espresso, tramite un post sui suoi profili social, le sue sensazioni.

“Ci risiamo…purtroppo ancora un’altra volta mi dovrò fermare per qualche mese. Non mi fermerò nemmeno questa volta, dopo l’operazione ripartirò con il sorriso e la determinazione che hanno sempre fatto parte di me, perché per abbattermi ci vuole ben altro! Ringrazio la vicinanza delle persone che hanno pensato solo un secondo a me mandandomi un semplice messaggio. Tornerò più forte di prima, promesso”.