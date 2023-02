Champions League: un Napoli spettacolare ipoteca la qualificazione a Francoforte. Il Real Madrid rimonta e poi dilaga a Liverpool

Si sono appena concluse i due ottavi di finale di questo martedì sera di UEFA Champions League. Non è più una novità, ma anche stavolta il Napoli si conferma ai suoi straordinari livelli: prestazione pazzesca da parte della squadra di Spalletti, che vince 0-2 a Francoforte contro un Eintracht in dieci per quasi tutta la ripresa. Qualificazione ipotecata per i partenopei, grazie alle reti di Osimhen e di Di Lorenzo.

Anche il Real Madrid ha virtualmente messo in cassaforte il discorso quarti di finale. I campioni in carica vanno sotto a Liverpool con due gol subiti nel primo quarto d’ora (uno dei quali realizzati dall’ex Fiorentina Salah), poi rimontano e si divertono, gestendo la gara a proprio piacimento. Finisce 2-5, un vero e proprio dominio per la squadra di Ancelotti.