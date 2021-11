Chiarugi: “Il caso Vlahovic deve essere gestito nel modo più indolore possibile. Dopo anni di sofferenza credo la Fiorentina con Italiano abbia intrapreso la strada giusta”

A Radio Bruno è intervenuto così l’ex viola Luciano Chiarugi: “In ottica Fiorentina circolano nomi importanti che possono far crescere la squadra di Commisso. Credo che una priorità adesso sia la gestione Vlahovic, che deve essere maneggiato con cura e nel modo più indolore possibile. La Fiorentina deve puntare a tornare su livelli che più le competono, ma sono fiducioso. Mi sembra che dopo gli ultimi anni di sofferenza si sia intrapresa la squadra giusta per risalire la china. Con il gioco preciso dato da Italiano e con i giusti innesti si può fare il salto di qualità. Anche contro la Juventus infatti ho visto una squadra messa in campo con personalità e in forte crescita”.