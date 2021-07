Chiellini: “Dedichiamo la vittoria dell’Europeo a Davide Astori. E’ sempre nei nostri pensieri e nel cuore di tutti”

Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana Giorgio Chiellini ha preso la parola durante il ricevimento degli Azzurri al Quirinale, dedicando il trionfo europeo all’indimenticato capitano della Fiorentina Davide Astori: “Ringrazio il Presidente Mattarella a nome di tutta la squadra per la sua presenza di ieri sera. Dedichiamo la vittoria ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo, che non ci hanno mai fatto sentire soli manifestando la loro passione durante questo entusiasmante viaggio. Vorrei allargare questa dedica anche a Davide Astori, che avremmo voluto fosse qui con noi oggi e che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi lo ha conosciuto e dei giovani che hanno sentito parlare di lui”.