Chiesa e una probabile permanenza che nessuno si aspettava. E con lui l’attacco della Fiorentina assume un altro aspetto

Dipende tutto da Chiesa. E’ questa l’idea che, ormai da un po’ di tempo, circola in merito al mercato della Fiorentina. La partenza del numero 25 sembrava cosa certa, e Commisso si preparava ad incassare i famosi 70 milioni per reinvestirli immediatamente. Ma le cose sono andate diversamente: Chiesa non ha reso secondo le aspettative e, complice anche la rivoluzione post-covid, il suo prezzo è diventato eccessivo un po’ per tutti. Almeno in Italia, laddove erano emersi gli interessi più concreti, da parte di Juventus e Inter. Ad oggi però le offerte scarseggiano, e Chiesa si avvia pian piano verso la permanenza. Viene dunque da chiedersi se è vietato, o semplicemente utopico, pensare all’attacco viola con il numero 25 al suo interno. Ebbene, perché no? Chiesa è un giocatore della Fiorentina, e la necessità di ben figurare in vista degli Europei scongiurerebbe anche il timore di un eventuale permanenza controvoglia. Insomma, se non arriveranno offerte a sorpresa nel corso del mercato, Chiesa potrebbe davvero rimanere contro ogni pronostico. Lui, insieme a Ribery, Kouame, Cutrone e magari un altro attaccante dal mercato in caso di partenza (in prestito) di Vlahovic. Forse, non proprio così male…

