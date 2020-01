Chiesa: “Ribery lo ammiravo già quando giocava finali di Champions e averlo qui è incredibile, fenomeno vero. Iachini crede nel lavoro duro, come me”

Al canale Instagram della Fiorentina, Federico Chiesa è tornato a parlare, con riferimento anche al neo arrivato Iachini e a Franck Ribery: “Il mister dai primi allenamenti ci ha voluto insegnare le prime cose tattiche che vuole lui, come vuole approcciare la partita e soprattutto ha aumentato il numero degli allenamenti. Lui crede nel lavoro duro, come me, speriamo di fare bene insieme per il resto della stagione. Il gol a Bologna di due anni fa? Anche in quel periodo venivamo da brutte partite, vincemmo 2-1 e feci il gol che aiutò i miei compagni ad uscire da una brutta situazione di classifica. Speriamo di fare bene anche lunedì ma sarà un altro match, con altri interpreti. Il Bologna è una squadra forte e ben preparata da Mihajlovic, sarà una battaglia ma noi vogliamo andare là a fare punti. Ribery? Lo tifavo già prima quando non ci giocavo ancora insieme, guardavo le partite del Bayern e le finali di Champions League a cui ha partecipato. E’ un giocatore che è stato battuto per poco al pallone d’oro e questo spiega tutta la sua classe. Averlo qui con noi è fantastico perché vedi il campione che è, anche in un momento difficile è voluto stare vicino a noi e questo fa vedere che grande persona è. E’ un campione totale, in campo per le sue giocate ma anche fuori dal campo perché è una grande persona. Ci dà consigli su come approcciare la partita, è veramente un fenomeno. Firenze è una bellissima città per cui mi capita spesso di uscire, ho gli amici e la mia ragazza qui. Usciamo spesso in centro, di recente ho anche preso un cane quindi lo porto a spasso qualche volta, è da tanto che sono qui per cui vivo la città e l’ho sempre vissuta. Durante la settimana magari esco di meno perché mi piace riposare a casa. Centro sportivo nuovo? Mi è capitato da piccolo di fare il raccattapalle e già lì era un’emozione grandissima stare vicino ai campioni della Fiorentina. Immagino che per i ragazzi arrivare al campo con la propria borsa e il sogno di arrivare in Serie A, vedere davanti uno che ce l’ha fatta penso che sia una motivazione in più”.