Ci sono sempre Fiorentina e Udinese di mezzo…

Nel corso degli ultimi 15 anni la Fiorentina, compresa quella che si giocherà sabato prossimo, ha disputato due partite a porte chiuse. Il caso ha voluto che di mezzo ci fosse sempre l’Udinese. La prima volta è accaduta l’11 febbraio 2007. Quel giorno fu impedito l’ingresso al pubblico perché l’Artemio Franchi non era ancora dotato di tornelli e di tutte le misure di sicurezza che erano state disposte dopo la morte dell’agente Filippo Raciti, avvenuta il 2 febbraio in servizio durante gli incidenti scatenati da una frangia di ultras catanesi contro la Polizia. I viola tra l’altro si imposero per 2-0 con gol di Reginaldo e Pazzini.

Ma Udinese-Fiorentina vuol dire anche altro. C’è stato anche il rinvio del match che si sarebbe dovuto disputare in Friuli il 4 marzo 2018 e che non si giocò a causa della morte di Davide Astori. Una tragedia che è assolutamente indimenticabile per tutto il mondo viola.