Ciao Maleh: sì al Lecce. Arriva già la prima cessione del mercato viola

Affare fatto, manca soltanto l’ufficialità: la Fiorentina ha concluso la sua prima operazione di questo calciomercato invernale. In un reparto che doveva essere necessariamente sfoltito, ovvero il centrocampo, il primo a partire è Youssef Maleh, che si prepara a una nuova avventura in quel di Lecce, dall’ex ds viola Corvino.

Per l’ex Venezia, ieri è stata una giornata di saluti: come riporta Tuttosport, Maleh si è già congedato con i compagni. Approda in Salento in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club giallorosso. L’operazione potrebbe concludersi già oggi; manca soltanto lo scambio di documenti.