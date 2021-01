Cincotta: “Che emozione sentire Commisso dopo la vittoria delle ragazze viola. Che inizio di 2021 per noi!”

Dopo la vittoria contro il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana, l’allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha ricevuto i complimenti del presidente viola Rocco Commisso. Queste le parole del tecnico della squadra viola sul suo profilo Twitter: “Che emozione sentire telefonicamente l’orgoglio e la gioia del Presidente Rocco Commisso per la nostra rimonta, ragazze. Dopo l’incredibile soddisfazione in Champions per chiudere il 2020, un grande approdo in finale di Supercoppa per aprire il 2021“

