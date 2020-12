Cincotta: “Vogliamo onorare la città. Le ragazze sono risorte insieme. Possiamo fare una grande gara e…”

Il mister della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta è intervenuto da Praga per parlare della sfida tra le sue ragazze e la formazione ceca per i sedicesimi di Champions League.

“Non ci sentiamo secondi, le ragazze sono in forma e cariche, ci sono tutti gli elementi per fare una grande gara ed onorare la città. La squadra sta bene, è interessante che le ragazze siano risorte insieme. Non sempre purtroppo abbiamo guadagnato, quanto purtroppo avremmo meritato. Solo accrescendo le prestazioni possiamo aumentare i risultati” ha detto Cincotta.