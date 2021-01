Cinquini: “Prandelli vuole giocatori per il futuro. Adesso il primo obiettivo della Fiorentina è la salvezza”

L’ex dirigente viola Oreste Cinquini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Prandelli vuole giocatori che siano utili anche in futuro, per questo ha detto che non vuole giocatori scontenti altrove. E’ fondamentale chiedere giocatori motivati, serve la motivazione giusta per uscire da questa zona di classifica. Credevo che la Fiorentina fosse da parte sinistra della classifica, purtroppo non è stato così. Adesso bisogna uscire da questa situazione ingarbugliata. Contro la Juventus si è vista una prestazione monstre e loro non erano al top, ma la squadra viola era ben preparata. La sconfitta con la Lazio è immeritata, un pari poteva starci ma si son riviste le difficoltà che sembravano svanite. Adesso il primo obiettivo è la salvezza, a partire dalla gara col Cagliari che è reduce da diverse sconfitte”.