Clamoroso a Monza: i brianzoli la riacciuffano su rigore concesso all’ultimo secondo. Alla Sampdoria non basta Gabbiadini. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il posticipo serale del lunedì sera di Serie A. Allo U-Power Stadium è successo l’incredibile. La Sampdoria, in piena crisi punti in chiave salvezza, ha mantenuto il vantaggio fino al minuto 97 grazie alla doppietta di Gabbiadini (nel mezzo, la reazione momentanea del Monza con Petagna). All’ultimo secondo, viene concesso un calcio di rigore ai brianzoli: Pessina trasforma e realizza il definitivo 2-2. Padroni di casa, dunque, che vanno a +2 sulla Fiorentina; la Sampdoria sale a quota 10, ma rimane in netto ritardo in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Lazio 39, Milan 38, Atalanta 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 26, Monza 26, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Juventus 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8.