Clamoroso a San Siro, l’Empoli batte l’Inter e finisce il girone d’andata davanti alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Clamoroso a San Siro: l’Empoli, con un uomo in più per un tempo e oltre, ha superato l’Inter per 1-0. L’unica rete del match porta la firma del baby fenomeno azzurro Tommaso Baldanzi, il gioiellino dei toscani, entrato nella ripresa, ha subito fulminato Onana.

I nerazzurri, a dire il vero, si sono complicati la vita da soli con la doppia ammonizione di Skriniar nella prima frazione. Da quel momento, i padroni di casa hanno faticato e l’Empoli è venuta fuori alla distanza, sbloccando i conti dopo l’ora di gioco. A seguito di questo risultato, i toscani staccano la Fiorentina di due punti, chiudendo a 25 punti il proprio girone di andata.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Lazio 34, Udinese 28, Torino 26, Empoli 25, Fiorentina 23, Juventus 23, Bologna 23, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.