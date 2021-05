Clamoroso, Conte lascia l’Inter. Per sostituirlo c’è Simone Inzaghi, mentre la Lazio valuta un allenatore già accostato alla Fiorentina

Clamoroso, dopo aver vinto lo Scudetto Antonio Conte lascia l’Inter. La notizia era nell’aria e adesso è realtà, in attesa dell’ufficialità da parte del club nerazzurro. Le parti, riporta Gianluca Di Marzio, hanno trovato un accordo sulla buonuscita che ammonterà a circa 7 milioni.

A questo punto si apre dunque un toto panchina a dir poco clamoroso in casa Inter, con Simone Inzaghi che attualmente sembra il favorito per prendere il posto di Conte. Di conseguenza la Lazio necessiterebbe di un nuovo allenatore e tra i candidati c’è anche Walter Mazzarri, accostato in passato alla Fiorentina.