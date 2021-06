Clamoroso, dall’Argentina danno per fatta la trattativa tra Nico Gonzalez e la Fiorentina. I dettagli

Direttamente dall’Argentina, arriva una notizia decisamente clamorosa. Secondo quanto riporta TNT Sport, l’esterno argentino dello StoccardaNico Gonzalez sarebbe ad un passo dalla Fiorentina. La trattativa parrebbe vicinissima all’andare in porto, anche se non ancora chiusa. Per quanto riguarda la cifra, si parla di 27 milioni di euro con l‘Argentinos Junior che deterrebbe il 12% dell’incasso.