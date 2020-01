Clamoroso ritorno di fiamma della Fiorentina per De Paul?

La scorsa estate Rodrigo De Paul è stato il giocatore maggiormente cercato dalla Fiorentina, ma alla fine il trequartista dell’Udinese è rimasto all’Udinese. Il ds viola Daniele Pradè, però, non si sarebbe arreso e avrebbe bussato nuovamente alla porta del club dei Pozzo. Come riportato dal giornalista argentino Leo Paradizo su Twitter, la Fiorentina avrebbe formulato all’Udinese un’offerta da 30 milioni di euro per acquistare De Paul. Bluff o verità? In attesa di novità dal versante italiano, la notizia che rimbalza dal Sudamerica è questa.

Atención! Tengo una bomba internacional: #Fiorentina ofertó 30 millones de euros por el pase de Rodrigo De Paul. #Udinese aún no respondió. Es probable que se haga. #DePaul #SeleccionArgentina — Leo Paradizo (@leoparadizo) January 22, 2020