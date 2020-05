Cois: “Chiesa fin da piccolino stava con noi in allenamento, ama Firenze. Alle squadre di Iachini non fai gol, è l’allenatore migliore quando devi evitare di retrocedere”

L’ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois a La Nazione esprime la sua opinione su vari temi legati all’attualità viola, come quello panchina di Iachini e il futuro di Chiesa: “Io sono un grande estimatore di Montella. Vincenzo è un amico. Purtroppo in questa sua seconda opportunità in viola non è riuscito a fare le stesse della prima volta. E nel calcio alla fine paga sempre l’allenatore. Iachini è stato ed è l’uomo giusto per risolvere la situazione. Iachini è l’allenatore migliore quando devi evitare di retrocedere. Alle squadre di Beppe non riesci a fare gol…. Chiesa? ha dimostrato di essere un fenomeno. Deve acquistare una maggiore continuità nel fare gol, magari prendendo spunto da quello che faceva suo padre, Enrico. Se Federico si metterà a segnare quanto dovrebbe diventerà l’esterno offensivo più forte d’Europa. Rimarrà a Firenze? A fare la differenza sulla questione potrebbe essere la voglia di vincere. Parola alla società e al tipo di ambizioni con cui il club programmerà il domani. Non credo un giocatore giovane come lui possa farne una questione di ingaggio più o meno alto, in questa fase della carriera. Mi ricordo quando veniva al campo di allenamento con babbo Enrico. Era piccolino, stava con noi… Chiesa è nato e ama Firenze. E’ questa la verità».