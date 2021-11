Come se non bastassero i problemi difensivi, il Milan ritrova un attaccante con tanta voglia di gol dell’ex

E’ tornato una volta al ‘Franchi’ e ha puntualmente e tradizionalmente segnato: Ante Rebic è tra le preoccupazioni della Fiorentina in vista della ripresa del campionato, perché secondo La Gazzetta dello Sport, il croato tornerà al 100% a disposizione di Pioli proprio per la partita del 20 novembre. Un anno e mezzo fa, nell’ultima col pubblico pre Covid, siglò proprio lui lo 0-1 momentaneo, poi ripreso da Pulgar su rigore proprio allo scadere. Tra una settimana la sfida del ‘Franchi’, con l’attaccante che non cercherà rivincite particolare, secondo la rosea, ma che vorrà tornare a incidere dopo un periodo segnato da qualche problema fisico.