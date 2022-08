Come ti colmo la lacuna dei gol a centrocampo? Tolto Bonaventura, Barak da solo vale quanto il resto del reparto

Alla ricerca di gol, non solo dagli attaccanti, la Fiorentina sembra proprio essersi orientata sul secondo centrocampista più prolifico della passata stagione (11 reti, stesso score di Milinkovic-Savic, 2 in meno di Pasalic). Antonin Barak arriverebbe a Firenze con un curriculum quasi da attaccante e un bottino da quasi 40 gol (38 per la precisione) siglati in massima serie: 27 in A e 11 in patria, da giovane. Un raccordo tra centrocampo e attacco che alla rosa di Italiano manca, considerato che ad avere feeling con la porta ad oggi è solo Bonaventura.

Tolti i 52 gol del 33enne numero 5 viola, il resto del reparto è piuttosto povero in tal senso: si va dai 4 gol di Amrabat tra Olanda e Italia, ai 2 di Maleh, gli 11 di Duncan, i 9 di Castrovilli, gli 11 di Zurkowski (Polonia e Italia) e i 9 di Mandragora. Un totale di 46 reti, appena 8 in più del solo Barak, che sulla carta risolverebbe un bel problema e colmerebbe una delle lacune principali della Fiorentina di oggi.