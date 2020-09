Commisso: “Centro sportivo? Un sogno, me lo immagino già finito. Ecco quando inizieremo i lavori”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato all’uscita dai terreni di Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo centro sportivo. Queste le parole, riportate da Lady Radio: “Quando vengo a Bagno a Ripoli è un sogno, qui è tutto grandissimo e bellissimo. Andiamo avanti, speriamo di definire tutto molto presto e cominciare i lavori entro Natale. Mi hanno detto che ci sono altri centri sportivi in Italia, ma nessuno è bello come il nostro. Me lo immagino già finito, si vede dove tutto sorgerà. Ci sarà spazio per tutti, per la Prima Squadra, settore giovanile e calcio femminile. Avremo due mini-stadi con tribuna coperta e posti per mangiare. Ho intenzione di portare i tifosi qui per vedere le partite della Femminile e della Primavera. Abbiamo cominciato a pensare al Centro Sportivo a settembre dell’anno scorso, se cominciamo i lavori entro gennaio sono 14 mesi. Ogni giorno i costi vanno in su, è bellissimo. Ma ogni giorno aumentano le spese. E sarà una cosa unica, mai fatta a Firenze. E resterà qui“.

