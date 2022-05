Commisso: “Cessione Fiorentina? L’offerta ai fiorentini è sempre valida. Ma non ho parlato con nessuno, andrò via quando deciderò io”

In diretta dall’America, il Presidente Rocco Commisso ha continuato a toccare varie tematiche del mondo viola: “A portare Italiano a Firenze è stato Pradè, non Commisso. Abbiamo pagato un milione più Hristov. Cessione Fiorentina? E’ da un anno che ho detto che posso vendere la Fiorentina ai fiorentini. Io non ho parlato con nessuno, la notizia della cessione societaria è una fake news. Andrò via quando deciderò io”.

Sulla partita più bella dell’anno ha commentato: “E’ stato molto bello vincere con la Roma, il Milan e la Juventus. Tre vittorie bellissime all’interno del Franchi”.