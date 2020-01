Commisso: “Contro le piccole abbiamo fatto sempre molto schifo, ma oggi potrebbe essere la svolta. Chiesa sfortunato e Cutrone…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, finalmente può dire di aver visto la squadra vincere al Franchi in campionato: “Paura come sempre. Siamo stati sfortunati a Bologna, avevamo giocato meglio lunedì scorso. Ma sono contento del fatto che i giocatori si siano liberati. Mi aspetto di più sul piano del gioco, ma ci vorrà un po’ di tempo perché Iachini sta lavorando molto. Ci tengo a fare bene per i tifosi che adorano da tempo questa Fiorentina. Io ho la grande responsabilità di portare avanti questa squadra. Ci voleva perché non si può andare sempre in campo con la paura. D’ora in avanti chi ci porta più fortuna tra il sindaco e il Cardinale starà al mio fianco. Chiesa? Ho parlato un secondo con lui, è sfortunato, ma si sbloccherà nel prossimo futuro. Cutrone? Mi è piaciuto, si è buttato dentro e ha fatto bene. Noi abbiamo fatto molto bene con le squadre grandi e molto schifo (testuale con le piccole, speriamo che oggi sia arrivata la svolta in questo senso”.