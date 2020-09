Commisso: “Dopo 15 mesi ho scoperto che nel calcio è meglio andare ‘slow, slow’. Che cosa ha vinto negli ultimi tempi la Fiorentina? I Della Valle hanno lasciato senza neppure un trofeo”

Quando arrivò alla Fiorentina, Rocco Commisso si presentò con quel suo motto diventato subito uno slogan: “Fast, fast, fast”. Quel motto però è finito in soffitta: “Dopo 15 mesi ho scoperto che nel calcio a volte è meglio andare “slow, slow” – dichiara al Corriere della Sera – Dico che nel calcio serve tempo per arrivare a raggiungere risultati Con pazienza e lavoro».

A Firenze i tifosi non hanno molta pazienza: “Che cosa ha vinto negli ultimi tempi la Fiorentina? – replica Commisso – I Della Valle, per fare un esempio, hanno lasciato senza neppure un trofeo. Percassi ha preso l’Atalanta in B, poi la squadra è rimasta per quattro anni nella parte destra della classifica. Solo quando è arrivato Gasperini è decollata. È servito tempo”.