Commisso è ancora tra gli uomini più ricchi del mondo! E in classifica entra anche il presidente di una rivale della Fiorentina…

Come ogni anno Forbes ha stilato la classifica degli uomini più ricchi del mondo. All’interno della graduatoria è presente anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che si posiziona al 383esimo posto con 4,5 miliardi di dollari di patrimonio. Il patron viola si trova dietro, per rimanere nell’ambito calcistico, a Silvio Berlusconi che vanta il 308esimo posto con un patrimonio di 5,3 miliardi. Per quanto riguarda la classifica dei soli italiani, troviamo in graduatoria anche il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, 36esimo con 1 miliardo di dollari, e l’ex patron della Fiorentina Diego Della Valle, 33esimo con 1,1 miliardi.