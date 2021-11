Commisso e un’opportunità importante per un salto in alto. Rinforzi subito pronti all’uso e il nome di Berardi resta il più gettonato

Rinforzi italiani o stranieri che giochino nel nostro campionato, la linea del mercato della Fiorentina è questa. Così si legge stamani su La Nazione. Anche perché a gennaio il mercato è difficile e sarà meglio non puntare su jolly da valutare dopo le incognite dell’ambientamento.

Il potenziamento della squadra dovrà essere funzionale per ottenere subito vantaggi attraverso rinforzi pronti all’uso, se Italiano potrà dare indicazioni, saranno proprio queste.

La speranza di tutti è che Commisso consideri questo mercato un’opportunità per un salto in alto che l’arrivo di Italiano ha reso possibile in tempi rapidi. Il nome di Berardi resta quello più gettonato per l’auspicato salto di qualità in attacco sulla fascia destra: il Sassuolo per lui chiede 30 milioni.