Commisso gioca a carte scoperte: E ora Chiesa che fa?

La Fiorentina si interroga sul futuro di Federico Chiesa: è questo il dilemma più grande della società gigliata in vista del calciomercato estivo. Nella giornata di ieri sono arrivate le parole di Rocco Commisso, che ha ribadito le due condizioni per l’addio: che sia il giocatore a chiedere la cessione e che la società acquirenti soddisfi le richieste della Viola. Ma ha anche aggiunto che non porrà veti ad un eventuale cessione alla Juventus, tirando nuovamente in ballo la Vecchia Signora dopo i silenzi degli ultimi mesi. Nei prossimi giorni, appena sarà possibile, la dirigenza della Fiorentina incontrerà Enrico Chiesa per sottoporgli l’offerta di rinnovo a cifre davvero importanti.

Commisso ha scelto di giocare a carte scoperte: il progetto della Fiorentina del futuro è di quelli importanti e se Chiesa vorrà, potrà diventarne uno dei pilastri più importanti. Ma se manifestasse la volontà di andarsene, nessuno lo incatenerebbe in riva all’Arno come successo la scorsa estate. Federico si trova davanti ad un bivio cruciale per la sua carriera: legarsi ulteriormente a Firenze e alla Fiorentina o sposare il progetto di una big? Questa è il dilemma a cui i Chiesa, babbo e figlio, dovranno rispondere nel giro delle prossime settimane.

Senza dimenticarsi dell‘Europeo della prossima estate: se rimanesse a Firenze, il numero 25 avrebbe la garanzia di giocare sempre e continuare a crescere. Altrove un posto da titolare non potrebbe essere garantito e questo è un aspetto che Federico terrà in considerazione quando sarà arrivato il momento di decidere. La nuova Viola di Commisso o una big, presto Chiesa dovrà dare una risposta.