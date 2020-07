Commisso: “Iachini ha fatto emergere i valori presenti nel gruppo. Chiesa ha doti indiscutibili”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato la vittoria rotonda della squadra sul Bologna: “Un successo netto che abbiamo meritato. Vedere i ragazzi continuare a battersi così fino alla fine di questa stagione interminabile è un bel segnale di serietà e fiducia nelle proprie capacità. La difesa è stata fenomenale e Milenkovic nuovamente in goal è una bella soddisfazione. Sono molto contento anche per l’esordio in Serie A di Brancolini e Terzic. Questo gruppo ha dei valori che il Mister ed il suo staff hanno saputo fare emergere. Sono felicissimo per la tripletta di Federico Chiesa, un ragazzo con qualità e doti indiscutibili. Una vittoria finalmente con tante reti al Franchi dedicata ai nostri tifosi che spero possano tornare presto vicino a noi”.

0 0 vote Article Rating