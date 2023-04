Commisso: “In campionato abbiamo fatto meno bene ma le coppe sono grandi obiettivi. Con o senza stadio, vogliamo rimanere sempre più competitivi”

Le parole del presidente viola Rocco Commisso, che in conferenza stampa si concentra su qualche tema di campo: “Sono emozionato per l’andamento della stagione, qui la critica non è mai finita e non abbiamo vinto ancora niente. Portare la Fiorentina in Europa in 4 anni è stato bellissimo, altre proprietà che hanno comprato Parma, Genoa, Venezia o Bologna che non sono mai andati in Europa in tanti anni. Se si vince qualcosa sarà bello.

Se ci hanno dato ipotesi su dove giocare durante i lavori? Forse non lo sanno nemmeno loro. (intervento di Joe Barone poi, ndr): Siamo un po’ preoccupati perché ci mancano dei dettagli, soprattutto su chi farà l’investimento per eventuali nuove sistemazioni.

Lo stadio frena ambizioni della Fiorentina? Credo che abbiamo già dimostrato quanto siamo disponibili a investire sulla Fiorentina, solo sul Viola Park in 4 anni abbiamo speso già 143 milioni, inclusi i 25 che mette Mediacom ogni anno. Le perdite alla Fiorentina non finiscono mai, non vedo l’ora che le perdite si ridurranno a zero, magari arrivando in Champions. Anche se si farà lo stadio, ci sarà da aspettare almeno 4 anni ma la nostra intenzione è di essere competitivi anno dopo anno. E’ vero che in campionato non siamo stati bravi come l’anno passato è bisogna sempre migliorare. Però tra gli obiettivi ci sono anche Coppa Italia e Conference e con queste due coppe, anche se non si vincono, abbiamo fatto molto bene. La squadra quest’anno giocherà 58-59 partite, che sarà un record nella storia della Fiorentina.

La difesa dei miei? Mi ricordo quando a febbraio dissi che le colpe erano tutte mie, di lasciar stare Barone, Pradè e Italiano. E’ una mossa di leadership, li tratto bene e loro trattano bene me. E’ una situazione dove tutti dobbiamo rispettarci, a Mediacom nessuno ha un contratto, qui li abbiamo. Forse qui è diverso, alcuni presidenti qui non hanno mai parlato. Hanno capito che se c’è un errore Rocco li avrebbe protetti ma che dovevano cambiare. E la storia è cambiata”.