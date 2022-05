Commisso: “La classifica parla chiaro, senza Vlahovic non abbiamo perso molto. I retroscena sulla cessione alla Juventus”

Nel corso della conferenza stampa, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche di Dusan Vlahovic.

“Se rivenderei Vlahovic? I dati parlano da loro: con lui eravamo al settimo posto e siamo rimasti in quella posizione anche senza di lui. Alla Juventus Vlahovic ha segnato gli stessi gol fatti da Piatek e Cabral, senza di lui non abbiamo perso molto”.

Prosegue così Commisso: “Quando sono tornato a Firenze a dicembre, i procuratori e il ragazzo non hanno fatto un gioco onesto nei miei confronti: Ristic mi ha chiamato dicendomi di voler vedere solo me. Io mi sono presentato, ci siamo presentati e durante l’incontro andava al bagno ogni mezz’ora. Il giorno dopo è arrivato, raddoppiando le richieste del giorno prima. Così io ho deciso di prendere Piatek e probabilmente Vlahovic sarebbe finito anche in panchina. Non potevamo perderlo a parametro zero, così abbiamo i soldi per rispettare il fair play finanziario e rinforzare la squadra”.