Commisso: “L’esonero di Iachini è stato un errore di cui mi assumo la colpa. Ho sentito troppo la pressione della piazza”

Rocco Commisso, interrogato sul futuro della Fiorentina e sul percorso finora intrapreso, si lascia andare ad un’ammissione di colpa: “Il mio più grande errore è stato sentire la pressione della piazza quando ho confermato Iachini. Non dovevo mandarlo via, i risultati lo dimostrano, me ne prendo la responsabilità. Prima avevamo scelto Montella, scelta condivisa da tutti, dopo aver scelto Pradè. Iachini ha fatto più punti di tutti gli altri allenatori e dimostrato il suo valore. Se non lo avessi mandato via, le cose sarebbero andate diversamente. Ricordo quando i vari opinionisti se la sono presa con lui, e sono stato costretto ad esonerarlo”.