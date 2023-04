Commisso non metterà un euro nello stadio per soluzioni tampone. Il mandato dato a Barone e l’accordo raggiunto che tarda ad essere ufficializzato

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è prossimo a ritornare in Italia e la sua agenda di appuntamenti sarà davvero fitta nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il numero uno viola ha ribadito la linea in tema stadio: non metterà un euro di tasca propria per eventuali soluzioni-tampone o per soluzioni che non consentano alla Fiorentina di gestire quanto eventualmente richiesto.

Commisso vuole il controllo totale, i costi giusti e i tempi giusti, e al momento lo scenario è come minimo sfuocato, tant’è vero che ha dato mandato al proprio direttore generale, Joe Barone, di rinnovare l’accordo con il Comune per la concessione del “Franchi” per una sola stagione, la prossima. Un accordo sarebbe già stato raggiunto sabato scorso nell’incontro tra lo stesso Barone e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per una cifra intorno ai 700mila euro.

L’annuncio ufficiale da Palazzo Vecchio continua però a tardare per la preoccupazione della Fiorentina che entro il 30 deve indicare all’Uefa dove giocherà nella stagione 2023-24.