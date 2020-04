Commisso: “Ostacoli? O faccio o me ne vado, e io voglio investire! Ma non mi pentirò mai di aver acquistato la Fiorentina”

Ha parlato anche degli ostacoli legati alla burocrazia Rocco Commisso nella lunga intervista a tutto tondo rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio: “Io stancarmi degli “ostacoli” italiani? Questo concetto non è accettabile. O faccio o me ne vado. Ma io voglio investire. E come me, altri imprenditori stranieri. Non mi sono mai pentito di aver acquistato la Fiorentina. Non sono venuto con l’intenzione di fare soldi. Certo, neanche di perderne, ma quando decidi di entrare nello sport sai che è un settore diverso. Sei mesi fa la Roma non era in vendita, oggi lo è. Friedkin sta trattando il club da mesi, io ho fatto tutto in dieci giorni. Ho sempre seguito l’istinto, e non mi sono mai pentito. Il calore dei fiorentini mi dà energia. Quando chiesi di smetterla con i cori razzisti e contro i meridionali mi hanno accontentato. Non lo dimentico”.