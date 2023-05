“Commisso parla di Chiesa e Vlahovic, ma lui è attaccato alla maglia? Ormai tutti agiscono per fini di lucro, dovrebbe essere soddisfatto delle operazioni che ha fatto”

A TMW Radio ha parlato l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, intervenendo sulle parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso questa mattina all’Università di Firenze Cesare Alfieri sugli ex viola Chiesa e Vlahovic: ”

“Io la domanda che mi faccio è: bene i presidenti che vogliono spendere nel calcio, ma lui è attaccato alla maglia? Sono rari i professionisti, che siano dirigenti, calciatori e presidenti, attaccati alla maglia. Tutti ora agiscono per fini di lucro, non esistono più i presidenti-tifosi. Il calcio ormai è diventato un business. Gli unici tifosi sono i tifosi. Le ultime bandiere sono state Totti, Maldini, Del Piero, Chiellini, ma alla fine calciatori che si attaccano alla maglia non ci sono più. Ma è anche normale, si è professionisti. Non capisco poi Commisso che ha preso tutti quei soldi dalla Juventus. Anche ADL con Higuain guadagnò tanto e non si deve lamentare. Chiesa e Vlahovic oggi poi non valgono neanche di più, forse anche di meno e per questo Commisso deve essere soddisfatto”.