Commisso: “Se perdessi 500 milioni di dollari non tornerei di certo a fare il lavapiatti. State attenti a quello che fate perché non sapete quello che potrà succedere”

Nel corso della sua intervista rilasciata a CbsNews, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha spiegato: “Se perdessi 4-500 milioni di dollari, non tornerei a fare il lavapiatti ancora come ho fatto quando ero giovane. Per questo motivo state attenti a quello che fate perché non sapete quello che potrà succedere”. Il numero uno gigliato si rivolge ancora a chi lo critica, a suo dire, in maniera eccessiva.

E poi: “Quando sono arrivato qui ho posto subito tre condizioni, fare tutto fast, fast, fast, che i conti debbono tornare, e “control, control, contro”. O io posso controllare la situazione oppure Rocco non mette i suoi soldi. Così funziona”.

Sul suo rapporto coi giocatori viola: “Il mio compito è abbracciarli e sperare che possano fare meglio la volta successiva”.