Commisso: “Se succederà qualcosa al Franchi chi ha detto di “NO” si prenderà la responsabilità. In Germania e in Inghilterra le cose…”

Dopo l’incontro a Palazzo Vecchio con il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato della vicenda STADIO ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com: “Qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di questa situazione. Se succederà qualcosa al Franchi chi ha detto di no si prenderà la responsabilità. Anche in Calabria ci sono monumenti ma tante persone se ne sono andate per fare fortuna. Si deve guardare il lato economico e i monumenti. Il Franchi non è il Colosseo, non sto parlando di abbattere Palazzo Vecchio o il Colosseo. Anche in Germania e in Inghilterra ci sono monumenti antichi ma sono stati abbattuti comunque”.

