Commisso-Stadio: Suona il gong del secondo round

Rocco Commisso-stadio: secondo round. Dopo aver incontrato il sindaco di Firenze Nardella ieri e aver parlato del destino del Franchi, il presidente della Fiorentina oggi ha in programma di parlare con il sindaco di Campi Bisenzio Fossi. La strada alternativa non viene lasciata, almeno per il momento. Anzi.

Del resto Commisso è stato chiaro: “O mi fanno buttare giù il Franchi o non se ne fa niente”. E allora ecco che il club viola si prepara a tenere aperto il paracadute. Con Campi la strada è stata tracciata negli scorsi mesi: individuazione dei terreni che sono stati opzionati e presentazione della manifestazione di interesse nel costruire l’impianto.