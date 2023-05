Commisso: “Tutti dicevano che dovevo mandare via Italiano ma non l’ho fatto, ho sempre creduto in lui. Se rimarrà? A fine stagione parleremo di tutto, ora lasciatelo stare”

La Fiorentina ha vissuto una prima parte di stagione non propriamente positiva. Il vero cambio di passo c’è stato nel corso di questo 2023. Il presidente viola, Rocco Commisso, indica un preciso momento di svolta: “A febbraio mi sono preso pubblicamente tutte le responsabilità di quel momento delicato (un punto in cinque partite, ndr). Ho difeso Italiano e ho spostato tutte le pressioni su di me. Da lì tutto è cambiato. Tutti dicevano che dovevo mandare via Italiano ma non l’ho fatto, ho sempre creduto in lui”.

E sul futuro di Italiano ha detto: “Se rimarrà? Ha un contratto fino al 2024 e noi abbiamo un’opzione per portarlo fino al 2025. Lasciamolo stare sereno, ha due finali da giocare. A fine stagione poi parleremo di tutto, con serenità”.