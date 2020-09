Commisso vuol vedere Chiesa al più presto. La Juventus ritorna sotto, ma la vera svolta potrebbe essere un’altra…

In casa Fiorentina c’è da capire ancora che ne sarà di Federico Chiesa. Il presidente viola, Rocco Commisso, scrive stamani La Nazione, vuole incontrare il giocatore il prima possibile per capire quali siano le possibilità di arrivare ad un eventuale rinnovo contrattuale. Altrimenti non resta che lavorare per trovare qualcuno che possa acquistarlo e pagare alla Fiorentina i soldi ritenuti giusti per il suo cartellino.

Sempre secondo il quotidiano cittadino, la Juventus starebbe tornando in pole, quindi c’è il Milan e in terza battuta la Roma. La pista straniera? Potrebbe rappresentare una svolta, ma in questo senso serve il sì incondizionato del giocatore per avviare una trattativa.